Москва, 6 сентября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. После того как появились новости о том, что российский комплекс Р-28 «Сармат» встаёт на боевое дежурство, США были вынуждены чем-то ответить и поэтому провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 сентября заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Senior Airman Clayton Wear/Zuma/TASS

Ранее представитель Пентагона заявил, что целью таких пусков МБР была демонстрация боевой готовности ядерных сил США.

«Такого рода пуски предусмотрены всеми державами, которые обладают данным видом вооружений, — сказал Леонков. — Потому что ракеты, находящиеся в шахтах на боевом дежурстве, надо периодически проверять. И если идёт речь о продлении срока службы этих ракет, то производятся такие пуски».

Он напомнил, что ракеты Minuteman III вставали на боевое дежурство в 1970-х годах и самым старым из них уже больше 50 лет. Поэтому американские военные время от времени берут определённую партию ракет, выбирают одну и запускают. Если она показывает свои устойчивые телеметрические данные, то считается, что эта партия, стоящая на боевом дежурстве, может и ещё постоять.

«Но заключения американских специалистов говорят о том, что дальнейшее продление срока службы ракет Minutemen III практически невозможно. Они достигли своего критического предела», — уточнил Леонков.

Иными словами, их пора менять, но с новым проектом LGM-35 Sentinel у США пробуксовка. Пока был пробный пуск, и сообщалось, что на них поставят старые боеголовки от Minuteman III, пока Лос-Аламосская лаборатория не сделает новые.

«По оптимистичным оценкам, эти ракеты встанут на боевое дежурство после 2030 года, — сказал Леонков. — Между тем Россия уже объявила, что первые РС-28 «Сармат» (которая по многим своим характеристикам превосходит Minutemen III) встают на боевое дежурство и заменяют ракеты Р-36. А самая главная особенность «Сармата» в том, что он со 100-процентной вероятностью преодолевает противоракетную оборону США».

При этом он согласился с тем, что США неслучайно провели свои пуски сразу после того, как появились новости о том, что «Сармат» встаёт на боевое дежурство.

«Американцам нужно было что-то ответить. Поэтому они нашли более-менее исправную ракету и запустили», — констатировал Леонков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Minuteman III не была оснащена боезарядом. Цель пуска — «обеспечение уверенности в поражающей способности и эффективности национальных сил ядерного сдерживания». Он подчеркнул, что эти испытания носят штатный характер.

До этого Minuteman III запускали 19 апреля 2023 года. Комментируя случившееся, представители ВВС США обосновали его желанием «вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны».

Ранее, 7 марта 2023 года, прошли статические огневые испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая должна сменить Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады США.