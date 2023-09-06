Бухарест, 6 сентября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В Румынии, около населённого пункта Плауру у границы с Украиной, 6 сентября нашли обломки, которые могут принадлежать беспилотнику. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подтверждаю, что в этой зоне были найдены обломки, которые могут быть обломками беспилотника», — заявил он телеканалу Antena 3 CNN.

Румынские власти выясняют происхождение обломков. По одной из версий, они могут быть старыми, так как найдены в воде в 100 метрах от берега в зоне с густой растительностью.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа минобороны Румынии опровергло информацию о якобы падении российского беспилотника после ударов по порту Измаил на Украине в лесу уезда Тулча. Заявление ведомства стало ответом на заявление мэра румынской коммуны о том, что российские дроны якобы залетели на территорию Румынии и один из них упал в лесном массиве.