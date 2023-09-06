Вашингтон, 6 сентября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. С учётом возраста действующего президента США Джо Байдена, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет, обязанности главы Белого дома могут перейти к вице-президенту США Камале Харрис. Такую вероятность Харрис прекрасно понимает. Об этом она заявила в интервью американскому агентству Associated Press.

Zuma/TASS Вице-президент США Камала Харрис

«Каждый вице-президент понимает, что, когда он приносит присягу, он должен очень чётко осознавать ответственность, в соответствии с которой ему, возможно, придётся принять на себя обязанности президента. Я ничем не отличаюсь», ― подчеркнула Харрис.

Харрис 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут исполняла обязанности президента США, пока Байден находился под наркозом в ходе плановой операции.

Как сообщало ИА Регнум, психического здоровье и физическое состояние нынешнего главы Белого дома уже давно вызывают беспокойство у большинства американцев. Президенту США исполнилось 80 лет, и он уже является самым старейшим главой государства в истории США. Джо Байден не раз оказывался в странных ситуациях — протягивал руки несуществующим людям, допускал оговорки или терялся в пространстве.

Очередной казус произошёл с американским лидером во время выступления в Южной Каролине перед избирателями — политик начал бить ногой по трибуне. Затем глава Белого допустил новый ляп — он заявил, что Вашингтон должен предложить России «разумный путь». Имел он в виду Украину.

Об упадке психического состояния Байдена шутил его сын Хантер, о чём стало известно после того, как на его ноутбуке среди прочего нашли переписку с терапевтом.

Бывший врач Белого дома республиканец Ронни Джексон 20 мая призвал Байдена серьёзно обсудить с медиками состояние здоровья. Он полагает, что президент не может исполнять обязанности из-за когнитивных проблем.

Экс американский лидер Дональд Трамп постоянно сомневается в адекватности Байдена. Он считает, что действующий глава Белого дома не дотянет до выборов президента в 2024 году.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал Байдена картонной фигурой. Он также сомневается в том, что политик дотянет до конца срока. По его мнению, вице-президент Камала Харрис не сможет в случае непредвиденной ситуации заменить Байдена. По мнению Макгрегора, Харрис не понимает, что она делает, а он лично не знает ни одного человека, который бы верил, что вице-президент справится с острой ситуацией, если такая возникнет.

Согласно результатам опроса общественного мнения, которые 4 сентября опубликовала газета The Wall Street Journal, почти три четверти (73%) американских избирателей считают, что действующий президент США слишком стар для того, чтобы его переизбрали на второй срок.