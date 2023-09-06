Казань, 6 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Посетитель бара в Казани, получив от охранника удар в челюсть, попал в больницу и умер через несколько часов, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В рамках уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), ведомство сообщило о подозреваемом — 24-летнем охраннике одного из баров Казани.

Между ним и 45-летним посетителем произошёл конфликт 3 сентября. Охранник ударил посетителя кулаком в челюсть. Мужчина упал, ударился, ему потребовалась медицинская помощь.

«Мужчина был доставлен в больницу, где на следующий день скончался», — сообщили в ведомстве.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании охраннику бара одной из предусмотренных законом мер пресечения — какой, не указано.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в Москве в кафе на улице Нижней Радищевской посетитель отказался оплачивать счёт. Прибывшим сотрудникам полиции он оказал сопротивление.

Позже выяснилось, что дебошир — хоккеист, нападающий команд любительской хоккейной лиги «Металлург» и «Марьинские кабанчики». Находясь в пьяном виде, он отказался платить по счёту, а полицейского сильно укусил за палец руки.