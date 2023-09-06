Волноваха, ДНР, 6 сентября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В результате обстрела города Волновахи в ДНР со стороны украинских войск пострадали шестеро мирных жителей. Об этом 6 сентября сообщила администрация Волновахского района в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ [вооружённых формирований Украины] пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ днём 6 сентября выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что один из снарядов при обстреле Волновахи ВСУ попал в здание Дома культуры имени Владимира Жоги в центре города.

Один из снарядов украинской армии 5 сентября попал в здание детского сада при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. До этого киевские войска подвергли обстрелу Кировский район Донецка. В результате четверо мирных жителей были ранены.