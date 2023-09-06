Киров, 6 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ в Кировской области пресекли попытку контрабанды более 400 государственных наград, в том числе медалей и орденов времён Великой Отечественной войны. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Правоохранители установили, что житель региона незаконно приобрёл награды и попытался вывезти их за границу. Его задержали с поличным.

«По месту жительства Яковлева С. Ю. обнаружены подготовленные к контрабандному вывозу более 400 государственных наград», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что против задержанного возбудили уголовные дела, его оштрафовали, а награды изъяли. Правоохранители ищут владельцев наград или их родственников, чтобы вернуть медали и ордена.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления 3 августа сообщила о задержании гражданки Китая, которая пыталась вывезти из России 20 советских орденов, представляющих культурную и историческую ценность, и два офицерских кортика. Она спрятала их среди одежды в чемодане и дамской сумочке.

Женщина сообщила, что ей пообещали за контрабанду наград 500 юаней (около ₽6,5 тыс.). Против неё возбудили уголовное дело, китаянке грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до ₽1 млн.