Лондон, 6 сентября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Недавно назначенный на должность министра обороны Великобритании Грант Шаппс перепутал британские военно-морские силы с военно-воздушными. Об этом 6 сентября сообщила радиостанция LBC, которой он ранее дал интервью.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны Великобритании Грант Шаппс

Министр во время беседы назвал британские авианосцы «крупнейшими, которые когда-либо были у Королевских ВВС».

Отмечается, что это заявление неверно, так как авианосцы находятся на вооружении Королевских ВМС.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа пост министра обороны Британии покинул Бен Уоллес. Он направил прошение об отставке премьер-министру Риши Сунаку и в нём указал на то, что нельзя возвращаться к временам, когда расходы на оборону рассматривались как необязательные, так как в мире в ближайшие годы будет нарастать нестабильность.

На это пост был назначен Грант Шаппс, занимавший до этого пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Его назначение утвердил британский монарх Карл III. После своего назначения Шаппс заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь военного характера Украине.