Париж, 6 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подвергло критике Французское антидопинговое агентство (AFLD) за недостаточно жёсткие решения по допинговым случаям и пригрозило разбирательством. Об этом 6 сентября сообщило агентство AFP.

Global Look Press/Chen Yichen/Xinhua

AFLD заявило, что WADA пригрозило начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных соревнованиях. Кроме того, также может быть отказано в проведении мероприятий, в том числе Олимпийских игр-2024.

Во Всемирном антидопинговом агентстве назвали последние вынесенные Францией решения явно несовместимыми с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Если тенденция выносить [такие] решения <…> сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группе по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

В AFLD заявили, что письмо WADA никоим образом не представляет собой акт давления, а является напоминанием о правилах, которые применяются ко всем антидопинговым организациям во всем мире. При этом в комиссии по санкциям, которая в отличии от AFLD отвечает за вынесение решений, назвали письмо настоящим шантажом.

«Мировое агентство угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции проводить такие соревнования», ― отмечено в заявлении комиссии по санкциям.

Как сообщало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом 9 июня подтвердил, что Франция поддержит решение МОК по участию российских и белорусских атлетов в соревнованиях.

Томас Бах уверен, что попытки некоторых стран допускать или не допускать спортсменов к соревнованиям в соответствие с их политическими взглядами грозят мировому спорту разделением и потому являются серьёзной угрозой.

20 августа директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже ещё не решён.