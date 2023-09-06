Пекин, 6 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме в этом году делегацию КНР возглавит вице-премьер Госсовета, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Александр Кряжев/РИА Новости Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке

«От нас поедет вице-премьер», — процитировал Ханьхуэя ТАСС. Имя главы делегации, вице-премьера Госсовета посол не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа президент России Владимир Путин пригласил принять участие в ВЭФ во Владивостоке 10–13 сентября представителей бизнес-сообщества из стран БРИКС.

В начале августа на совещании с правительством глава государства заявил, что форум, лозунг которого «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию», должен пройти продуктивно, и призвал чиновников хорошо приготовиться к мероприятию.

В прошлом году в ВЭФ участвовали 68 стран и территорий. В рамках этого ежегодного мероприятия участники подписали 296 соглашений на общую сумму 3,272 трлн рублей.