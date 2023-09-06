Москва, 6 сентября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Запад преувеличил влияние Украины на глобальный рынок зерна, и прекращение зерновой сделки (черноморской инициативы) не ухудшило ситуацию с продовольствием в мире. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном 6 сентября на сайте ведомства.

IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС

МИД отметил, что цены на зерно в августе 2023 года снизились на 4–5%, а с пиковых значений марта 2022 года спад достиг 25–40%, хотя в ООН прогнозировали рост цен и голод.

«Из-за прекращения морского вывоза украинского зерна от голода никто не умер и продовольственного кризиса не случилось, как это предрекали в западных столицах и ООН. Что неудивительно, ведь 32,8 млн тонн преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна накормить человечество трудно», — отметили в МИД.

В министерстве также напомнили, что зерновая сделка не выполняла заявленной гуманитарной цели, так как бедным странам досталось менее 3% вывезенного по Чёрному морю украинского зерна. Кроме того, Киев использовал предоставленные ему морские коридоры для атак на российские объекты.

«Сильно преувеличена, с подачи тех же западников и ооновцев, и роль Украины в качестве мировой житницы», — заявили в министерстве.

Российский МИД указал на то, что доля Украины в мировых поставках зерна была около 5%, а теперь уменьшается из-за сокращения посевных площадей, вызванного радиационным и химическим заражением после применения поставленных Западом боеприпасов с обеднённым ураном. Кроме того, Украина может вывозить зерно и по сухопутным коридорам, напомнили в ведомстве.

Министерство подтвердило сделанное ранее заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы вернуться к зерновой сделке, как только выполнят условия российской стороны. В МИД напомнили, что пока вместо снятия незаконных санкций с предприятий, занимающихся сельхозэкспортом и поставкой удобрений, России предлагают новые обещания, часть которых бессмысленна, а часть уже давали ранее и не выполнили.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. В Москве неоднократно указывали на то, что российские условия не выполняют, а сама инициатива вместо гуманитарной стала сугубо коммерческой, так как зерно вывозили в богатые страны.

Кремль 17 июля 2023 года объявил о приостановке участия России в черноморской инициативе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это соглашение и так фактически прекратило своё действие.

В конце августа генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с призывом возобновить зерновую сделку. Он заявил, что сделал конкретные предложения для Москвы.

Путин 4 сентября после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, но после выполнения всех её условий. Эрдоган согласился с тем, что требования российской стороны по этому вопросу справедливы.