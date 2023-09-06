Киев, 6 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Сапёры украинских войск не могут пользоваться в зоне боевых действий даже усовершенствованными машинами для разминирования, так как российские военные оперативно их выявляют и уничтожают. Их слова 6 сентября привела французская газета Monde.

РИА Новости

«Мы больше не можем использовать даже усовершенствованные машины для разминирования, например, такие как американские M58», — заявил изданию начальник сапёров 128-й бригады ВСУ Максим.

Украинский военный уточнил, что названные машины слишком шумные и заметные, что способствует тому, что их сразу находят и уничтожают, в результате чего сапёры ВСУ вынуждены вести разминирование без использования техники.

Ещё один сапёр из этого же подразделения, Богдан, рассказал, что ему однажды потребовалось четыре дня на преодоление расстояния в 150 метров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко написал, что ВСУ у Клещеевки в ДНР наносят групповые неприцельные удары по площадям из гаубиц и РСЗО. По мнению эксперта, таким образом украинские войска хотят уничтожить российские минные поля.

Британская газета The Times 5 сентября написала, что возглавляющая контрнаступление ВСУ на южном направлении элитная 47-я механизированная бригада несёт исчисляемые тысячами потери в личном составе. По мнению издания, это произошло из-за отсутствия поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования, что часто приводило к обездвиживанию западной техники и уничтожению её российской артиллерией.