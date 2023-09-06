Москва, 6 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Пленные военнослужащие украинской армии рассказали, что командование ВСУ собирало подписи о «добровольном оставлении тел» на поле боя в случае гибели, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следственный комитет РФ

Отмечается, что во время расследования преступлений Киева в зоне СВО следователи выявили новые факты бесчеловечного отношения командования ВСУ к своим подчинённым, включая раненых и погибших.

В ходе допросов пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что раненым не оказывалась помощь, командиры угрожали им немедленным расстрелом за оставление боевых позиций, а также о других фактах, которые подтверждают бесчинства и варварское отношение к своим подчинённым со стороны командования украинской армии.

«Кроме того, военнослужащие ВФУ сообщают о получении от командования приказов о подписании добровольного согласия на оставление тела в случае гибели непосредственно на поле боя. Данные документы собирались у подчиненных намеренно, чтобы в дальнейшем отказать в выплате компенсаций и пособий родственникам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время осмотров мест происшествий на оставленных украинскими военными территориях следователи получают сведения, подтверждающие захоронения погибших военнослужащих ВСУ без процедуры погребения, а также информацию об оставлении тел погибших на боевых позициях.

«По информации самих военнослужащих [ВСУ], эвакуация раненых и умерших с мест боевых действий не проводится», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ не выносят тела погибших сослуживцев с поля боя. Он уточнил, что командование украинской армии запрещает проводить операции по сбору тел убитых и их захоронению.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября рассказал, что с начала контрнаступления 4 июня ВСУ потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Глава минобороны добавил, что, пытаясь скрыть провал наступательной операции, ВСУ атакуют гражданские объекты, чтобы выдать это за военные успехи.