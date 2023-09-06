Благовещенск, 6 сентября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Многодетный отец после смерти сына во время домашних родов сжёг тело младенца в печи. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

raquel raclette/unasplash

Инцидент произошёл в селе Новотроицком в Благовещенском округе Амурской области. Во время родов возникли осложнения, вследствие чего умерли и женщина, и ребёнок. Роды принимал на дому её 43-летний супруг.

«По словам мужчины, когда он понял, что младенец не подаёт признаков жизни, он лично кремировал его. Он сжёг тело новорождённого сына дотла в печи бани», ― уточнил собеседник телеканала.

Супруга скончалась некоторое время спустя. Тогда мужчина завернул её тело в одеяло, погрузил в автомобиль и привёз в морг. По этому факту проводят проверку.

По данным регионального следственного управления, семья придерживается старославянских взглядов. У них четверо детей ― два мальчика и две девочки. Все роды муж принимал сам.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа жительница Бокситогорского района Ленинградской области обнаружила в кустах около дороги в СНТ «Металлург» полиэтиленовый пакет с живым новорождённым мальчиком. Ребёнка доставили в медучреждение.

Вечером 20 августа тело младенца нашли в туалете торгового центра в Москве. Труп обнаружили посетители ТЦ. Предварительно удалось установить, что плод соответствует 10–12 неделям беременности. Личность матери установили. Ей оказалась 27-летняя женщина.