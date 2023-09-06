Иваново, 6 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. «Кота-наркокурьера» задержали сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области. Наркотические средства спрятали в его ошейник, сообщило 6 сентября региональное управление ФСИН.

УФСИН России по Ивановской области Предметы, найденные у кота в самодельном ошейнике

«В самодельном ошейнике, надетом на животное, обнаружено и изъято: шесть свёртков с веществом, предположительно являющимся наркотическим», — говорится в сообщении.

Кота поймали накануне вечером на КПП по пропуску автотранспорта. На место происшествия вызвали полицию, экспертиза установила нахождение в составе вещества метадона и N-метилэфедрона.

ИА Регнум сообщало об аналогичных случаях в 2019 и 2021 годах. Так, в Новомосковске Тульской области искали кота, якобы фигурировавшего в качестве вещдока в уголовном деле о поставке наркотиков в колонию. Животное, рождённое на её территории и периодически выходившее «на волю», также использовали для транспортировки запрещенных веществ. А в Ивановской области на территории рядом с колонией сотрудники поймали кота в ошейнике, который попытался проникнуть в колонию с наркотиками растительного происхождения.