Волноваха, ДНР, 6 сентября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. При обстреле города Волновахи в ДНР со стороны ВСУ один из снарядов попал в здание Дома культуры имени Владимира Жоги. Об этом 6 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Батурин/ РИА Новости

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населённый пункт Волноваха: зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина», — говорится в сообщении.

Ранее 6 сентября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября один из снарядов ВСУ попал в здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка. До этого киевские войска обстреляли Кировский район Донецка. В результате четверо мирных жителей получили ранения.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днём 5 сентября мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ. Ещё одна мирная жительница получила ранения, и её госпитализировали.