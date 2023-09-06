Санкт-Петербург, 6 сентября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В одной из школ Санкт-Петербурга в рюкзаке одной из учащихся взорвался пауэрбанк. Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Девочка на перемене кинула портфель, после чего произошёл хлопок и сильное задымление», — говорится публикации.

После этого всех учеников и преподавателей гимназии № 642, расположенной, на Морской набережной эвакуировали.

Отмечается, что результате инцидента нет пострадавших, на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября 2022 года в городе Усть-Илимске Иркутской области произошёл серьёзный пожар. Очаг пожара находился в одной из квартир пятиэтажки, собственник которой рассказал, что утром оставил на кровати пауэрбанк и отлучился в ванную. Когда он выглянул, почувствовав запах гари, матрас уже загорелся.

В декабре 2022 года на борту самолета, который должен был выполнять рейс из Москвы в Калининград произошло возгорание пауэрбанка. В результате этого пассажиров лайнера эвакуировали, а возгорание быстро устранили. Московская межрайонная прокуратура 29 декабря начала проверку по этому факту.