Москва, 6 сентября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Режиссёр и аниматор «Союзмультфильма» Константина Арефьев умер в 59 лет от последствий геморрагического инсульта, который произошёл у него несколько месяцев назад. По словам близкой подруги Арефьева, врачи после инсульта делали прогноз, что Константин проживет не больше недели, но он продержался два месяца.

Союзмультфильм

«Мой друг умер от последствий геморрагического инсульта, кровоизлияние в мозг. Пару месяцев назад у него случился инсульт. Врачи говорили, что ему осталась максимум неделя или две, а он два месяца с этим проходил. Он всегда цеплялся за жизнь, потому что очень её любил», — рассказала Надежда ИА Регнум.

6 сентября пресс-служба «Союзмультфильма» в своем Telegram-канале сообщила о смерти аниматора.

«Печальные новости. На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм», — говорится сообщении.

По информации источника, Константин Арефьев умер 4 сентября от последствий перенесенного инсульта.

Арефьев Константин Викторович родился 8 июля 1964 года. Профессии он обучался в Ленинградском институте киноинженеров, потом поступил на курсы художников-аниматоров, а позже — на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В разное время работал режиссёром, монтажёром, сценаристом, аниматором и художником. Также Константин Викторович пробовал себя и в роли актёра в экспериментальных картинах режиссера Дмитрия Фролова «Пасечник» и «Психическая атака на Советы».

Недавно в «Союзмультфильме» Константин Арефьев в роли режиссёра вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм «Крылья для друга», а в авторском проекте «Кораблик, который хотел летать» был аниматором.

Он также снял мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Рыбак и его душа», «По Мыху», фильм «Кто я такой?».