Варшава, 6 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В одном из детских садов в Варшаве обнаружили бактерия Legionella, вызывающую легионеллёз («болезнь легионеров»). Об этом 6 сентября сообщил интернет-портал onet. pl.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Проведённые анализы воды на наличие в ней бактерии Legionella дали положительный результат», — привёл слова представителя детсада портал.

После этого варшавская санитарная инспекция взяла ситуацию с легионеллёзом под контроль. По данным органа, систему водоснабжения детского сада прогреют до +70 °C, при которых бактерия погибает, размонтируют с продезинфицируют. Среди воспитанников и персонала детского учреждения не выявили случаев заболевания «болезнью легионеров».

По данным минздрава Польши, на сегодняшний день в стране от легионеллёза умер 121 человек и ещё 166 заразившихся находятся в медучреждениях.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило о росте числа погибших и инфицированных «болезнью легионеров». Вспышку заболевания зарегистрировали несколько недель назад в польском городе Жешуве, расположенном у границы с Украиной. После этого болезнь распространилась на другие регионы Польши.

В Роспотребнадзоре 31 августа исключили риски завоза в Россию «болезни легионеров». В контрольном ведомстве подчеркнули, что специалисты контролируют ситуацию в пунктах на государственной границе.

Легионеллёз ― это сравнительно редкое и тяжёлое инфекционное заболевание, которое чаще всего протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы и органов пищеварения, также возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности. Если заболевание не лечить, то из пяти заболевших двое умирают, при лечении заболевания процент летальных исходов составляет 5–10%.