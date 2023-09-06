Афины , 6 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Греции погиб пассажир парома Blue Horizon, который опоздал на судно. Об этом 6 сентября сообщил портал Proto Thema.

Кадр из видео

Инцидент произошёл вечером 5 сентября во время отправления рейса парома из порта Пирей в Ираклион на острове Крит. На опубликованных изданием кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина пытается в последнюю минуту попасть на борт отходящего парома. При этом двое членов экипажа не дали ему зайти внутрь, оттолкнув его на пирс. Но мужчина проявил настойчивость и вернулся. В итоге он потерял равновесие и оказался в воде прямо под работающими винтами судна. Когда его подняли на поверхность, он был мёртв.

Очевидцы утверждают, что члены экипажа требовали предъявить билет, хотя его можно оформить и на борту.

По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернули в Пирей, капитана и экипаж арестовали, их допрашивают.

Известно, что судно Blue Horizon принадлежит крупнейшей паромной компании Греции Blue Star Ferries, входящей в транспортную компанию Attica Group. По данным портала, судовладелец намерен сменить капитана и членов экипажа, чтобы выполнять рейс до Ираклиона на Крите.

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