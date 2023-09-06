Новосибирск, 6 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В Калининском районе Новосибирска вспыхнул крупный пожар в одном из пятиэтажных жилых домов. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС Новосибирской области

Сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на улице 2-й переулок Краснодонский поступило в 17:11 (13:11 мск), и через шесть минут на место прибыла первая пожарно-спасательная команда.

С кровли горящего здания шёл густой чёрный дым, из дома эвакуировали 20 жителей. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На месте работает усиленная группировка огнеборцев по второму рангу в составе 36 человек личного состава, 11 единиц техники. Предварительная площадь горения 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в доме престарелых в подмосковном Долгопрудном вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 49 человек, возгорание удалось ликвидировать на площади 20 кв. м.

На Комсомольской площади в Москве 4 сентября загорелась крыша неэксплуатируемого здания около Ленинградского вокзала. После получения сообщения о пожаре сотрудники противопожарной службы полностью ликвидировали возгорание.