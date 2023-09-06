Москва, 6 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Напавшие на катамаран кругосветной экспедиции по пути великих российских мореплавателей акулы потопили судно, экипаж которого смог спастись. Об этом 6 сентября сообщили в Telegram-канале экспедиции.

Russian Ocean Way

Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way с экипажем в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьена на расстоянии порядка 835 км в юго-восточном направлении от Кэрнса.

Первая атака морских хищных рыб произошла 4 сентября, в результате получил повреждения задний левый баллон катамарана, полностью погрузившийся под воду. После этого экипаж около суток шёл на аварийном судне, сумев преодолеть около ста миль.

«5 сентября в 23:00 (по томскому времени — 19:00 мск) на судно вновь напали акулы и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии и через 45 минут к катамарану подошёл следующий в Шанхай сухогруз Dugong Ace.

«Экипаж загрузил на спасательный корабль все личные вещи, однако эвакуировать катамаран не удалось. На судне не было приборов для погрузки катамарана на борт. Капитаном спасательного судна было принято решение оставить катамаран в океане», — добавляется в сообщении.

Сейчас экипаж катамарана находится на спасательном корабле, идущем в Брисбен.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа две косатки напали на яхту мужчины около побережья Португалии и оторвали у малого судна руль. Мужчина снял момент нападения на камеру телефона и отметил, что в момент, когда морские хищники оторвали руль, он начал опасаться за свою жизнь.

А 25 августа австралиец получил серьёзные травмы после нападения акулы на одном из пляжей города Порт-Макуори на востоке страны. Его госпитализировали в критическом состоянии.