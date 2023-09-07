Красноярск, 7 сентября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В районе поселка Высокогорский в Красноярском крае на 4 месяца раньше срока открыто движение по самому северному мосту через Енисей. Высокогорский двухполосный мост, построенный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», должны были сдать в декабре 2023 года, но уже 31 августа по нему поехали первые автомобили. Протяжённость конструкции над рекой составила почти 1200 метров.

Правительство Красноярского края Высокогорский мост в Красноярском крае

«Это самый северный мост через Енисей, и с его открытием будет налажена круглогодичная связь с Северо-Енисейским районом, с одним из крупнейших центров нашей золотодобывающей промышленности», — подчеркнул российский президент Владимир Путин, в режиме видеоконференцсвязи участвуя в церемонии открытия моста.

Высокогорский мост в Красноярском крае является одним из крупнейших региональных мостов. Появление стабильной транспортной связи — это не только новое качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья, где проживают около 100 тысяч человек, но и путь к освоению больших природных богатств. Уже сегодня на эту территорию приходится четверть всей золотодобычи России.

«После открытия моста регион будет обеспечен круглогодичной транспортной доступностью населенных пунктов и промышленных объектов в зоне Нижнего Приангарья, в том числе на территории Северо-Енисейского, Енисейского и Мотыгинского районов, которые в летнее время связаны с левобережной частью Красноярского края паромной, а зимой ― ледовой переправой. Запуск движения по Высокогорскому мосту многократно снизит транспортные издержки и повысит эффективность новых инвестиционных проектов, включая освоение запасов древесины и твердых полезных ископаемых, а также создание новых лесохимических предприятий на правобережье Енисея», ― сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Новый мост уже успели оценить местные жители.

«Вот уже несколько дней езжу и радуюсь. Это было одно из самых проблемных мест: летом переправиться через реку можно было только на пароме, а зимой — по ледовой переправе со скоростью не более 25 километров в час», — сказал автомобилист из Лесосибирска Артём Ковалевский.

«Прежде в очереди на паром, к примеру, автомобилям иногда приходилось стоять сутками и даже неделями», — подчеркнул водитель Иван Кречетов.

Мостостроители отметили, что в Красноярском крае был возведен уникальный объект, один из самых непростых на сегодня в стране. Форму моста такой длины, например, в России смонтировали впервые. К тому же переправу приходилось возводить при температуре воздуха от +40°C летом до −50°C зимой.

Правительство Красноярского края Высокогорский мост в Красноярском крае

В строительстве были задействованы свыше 1000 специалистов. «А если учитывать всех, кто готовил конструкции для объекта, то число строителей моста составляет около 3000 человек», — рассказал генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу.

Высокогорский мост имеет 11 опор, часть из них возводилась с барж. Сооружение выполнено из металла ― как элементы пролетных строений, так и само полотно. Кроме того, построили примыкания к автодорогам общего пользования и кольцевую развязку, соединяющую автодорогу Красноярск — Енисейск с основной трассой мостового перехода на левом берегу Енисея.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2023 года обновят 712 мостов.

Кроме возведения крупных мостов, в регионах ремонтируются и реконструируются и менее масштабные объекты, которые также имеют высокую социальную значимость для местных жителей. К примеру, в Якутии с опережением графика запущен мост через реку Томпорук. Сооружение находится в труднодоступном Томпонском районе республики на автомобильной дороге Яна.

Правительство Якутии Мост через Томпорук в Якутии

В ходе работ дорожники не только возвели новый мостовой пролёт длиной 40 метров, но и обустроили подходы к нему протяженностью в один километр. Безопасности и удобству дорожного движения будут способствовать установленные 684 метра барьерных ограждений, 54 сигнальных столбика и семь дорожных знаков.

«Будучи старожилом Томпонского района, могу сказать, что новые мосты через реку Менкюле и Томпорук воистину стали для нас «дорогой жизни». При этом огромную пользу они принесут не только нам, но и другим арктическим районам. Именно через них привозят все, начиная от продуктов, заканчивая топливно-энергетическими ресурсами. Большое спасибо всем, кто решил эту насущную для нас, северян, проблему», — отметил заслуженный работник транспорта Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Томпонского района Юрий Игнатьев.

Ремонт мостовых переходов регионального значения значительно улучшит качество жизни жителей Якутии, позволит ускорить развитие экономики и промышленности. В целом с 2018 года в регионе введено 49 мостов. До конца 2023 года завершится реконструкция ещё одного сооружения — мостового перехода через реку Нюя на автомобильной дороге Мухтуя.

В Пензенской области с открытием после реконструкции моста через реку Илим упростилось передвижение жителей села Неверкино в соседний Кузнецкий район. Объект протяженностью 54 метра был построен в 1974 году и является единственным маршрутом, соединяющим сельские улицы Суворова и Заречную.

«Из-за обветшания пешеходные дорожки данного объекта находились в непригодном состоянии. Это послужило основной причиной внесения моста через реку Илим в национальный проект «Безопасные качественные дороги», ― сообщил ведущий эксперт «Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин.

Правительство Пензенской области Мост через Илим в Пензенской области

Дорожники отремонтировали пролетные строения, мостовое полотно, опоры, подходы, системы водоотвода и укрепления конуса откосов моста. Вместо старого парапетного появилось новое оцинкованное барьерное ограждение, сделана новая система водоотвода, проведены работы по укладке асфальта.

Кроме этого, в Пензенской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до конца 2023 года будет отремонтировано и запущено пять мостов общей протяженностью 287 метров.

В Бурятии проведут капитальный ремонт моста через реку Полувананду. Работы на объекте стартовали в июне 2023 года и должны завершиться в 2024 году.

По словам местных жителей, этого ремонта ждали давно. «Это одна из основных дорог, по которой жители села добираются в районный центр и соседние села. По ней едет скорая, осуществляется подвоз детей в школу, на работу. Нам этот мост необходим, ждем скорейшего его завершения и надеемся, что он будет самым крепким и надежным», — рассказала жительница села Уоян Любовь Арефьева.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, по всей стране строят и ремонтируют региональные дороги, федеральные трассы, улично-дорожную сеть, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и т.д.