Киев, 6 сентября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. После ухода Алексея Резникова с поста министра обороны Украины заявления об отставке подали три из восьми заместителей главы военного ведомства. Об этом 6 сентября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Министерство обороны Украины Владимир Гаврилов

«Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке», — уточнил он в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Резникова с поста министра обороны страны. По его словам, военному ведомству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия и со служащими, и с обществом.

Резников 4 сентября подал заявление об отставке, а 5 сентября Верховная рада одобрила его увольнение с поста главы украинского минобороны. Это решение поддержали 327 депутатов.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 1 августа сообщил, что Резников после ухода с поста главы минобороны Украины может стать послом страны в Великобритании. При этом сам бывший министр обороны заявил, что не знает о возможности такого назначения.

Верховная рада большинством голосов 6 сентября назначила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 338 депутатов при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.