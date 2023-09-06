Рим, 6 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Итальянский кинорежиссер, актер и сценарист Джулиано Монтальдо скончался в Риме на 94-м году жизни. Об этом сообщило агентство ANSA.

imago stock&people/Global Look Press Джулиано Монтальдо

«Джулиано Монтальдо умер в своём доме в Риме», — говорится в сообщении и уточняется, что 22 февраля 2025 года ему исполнилось бы 94 года.

Отмечается, что рядом с режиссёром до конца находилась его семья, включая внуков, по решению которой похороны Монтальдо будут непубличными.

Джулиано Монтальдо родился в Генуе в 1930 году. Он снял свыше 20 фильмов, в числе которых «Неприкасаемые» (1969), «Сакко и Ванцетти» (1970), «Джордано Бруно» (1973) и «Очки в золотой оправе» (1987). Также в числе его кинокартин фильм «Демоны Санкт-Петербурга» (2008), который показывали на Московском международном кинофестивале.