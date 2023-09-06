Люксембург, 6 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил 6 сентября иски российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, оспаривавших введённые против них из-за конфликта на Украине санкции Евросоюза.

Сергей Фадеичев/ТАСС Дмитрий Пумпянский

В судебном решении указывается, что санкции невозможно отменить, даже если Пумпянский не имел непосредственного отношения к проведению боевых действий.

«Суд отклоняет иски, предъявленные Дмитрием Пумпянским и Галиной Пумпянской против ограничительных мер. Хотя господин Пумпянский не играл прямой роли в военном наступлении на Украине, он участвует в секторах экономики, которые представляют собой существенный источник дохода для правительства России», — говорится в опубликованном на сайте судебного органа документе.

В 2022 году более 60 российских и белорусских предпринимателей и компаний подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить санкции. Предприниматели считают, что их права нарушили, в частности, заморозили активы, по данным Минфина на март 2022 года, на сумму около $300 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия долго пыталась отнять активы на правовых основаниях, но их не удалось найти. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов российского Центробанка и отметил, что никто не знает, как это сделать.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли 19 июня заявил, что Лондон собирается принять закон для использования санкций как гарантии платы России за восстановление Украины, однако Европейский центральный банк предупредил о возможности подрыва доверия к евро как к мировой валюте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Запад ограбил предпринимателей и государство, и указал, что Великобритания и другие страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий.

Глава государства Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов и заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за рубежом.