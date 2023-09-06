Киев, 6 сентября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев, чтобы принять участие в саммите первых леди и джентльменов. Об этом 6 сентября сообщило украинское издание Klymenko Time.

Александр Рюмин/ТАСС Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян

«Темой саммита в этом году является психическое здоровье», — отметили в издании.

Журналисты также сообщили, что Акопян в ходе поездки передаст гуманитарную помощь для Украины. Это первый её визит в Киев в качестве жены премьер-министра Армении. Также это будет первая гуманитарная помощь, предоставленная Арменией Украине с начала специальной военной операции.

На сайте саммита Акопян числится в списке выступающих. В Киев 6 сентября также прилетел с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен.

Форум жён и мужей первых лиц государств проводит жена президента Украины Елена Зеленская. Подобные встречи проходили в 2021 и 2022 годах.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Армении сообщило о совместных учениях с США Eagle Partner-2023 с 11 по 20 сентября. Манёвры пройдут на армянской территории в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что армяно-американские учения вызывают настороженность. Он также сообщил, что Москва отслеживает ситуацию и анализирует получаемую информацию.

Кроме того, 5 сентября Армения отозвала постоянного и полномочного представителя республики Виктора Биягова в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назначив его послом в Нидерланды и по совместительству постпредом при ОЗХО.