Москва, 6 сентября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Температурные рекорды на планете Земля стали рекордным явлением, и человечество идёт к такому состоянию климата, когда каждое следующее лето будет в среднем жарче предыдущего. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 сентября заявил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лето 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений и на Земле начался климатический кризис.

Как пояснил Карнаухов, глобальное потепление продолжается — температура растёт. И если посмотреть на график роста среднепланетарных температур, то можно увидеть, что эти рекорды стали обычным явлением.

«Мы идём к такому состоянию климата, когда каждое следующее лето будет в среднем жарче предыдущего. Естественно, в каких-то регионах оно будет чуть прохладнее, а в каких-то чуть жарче, но средняя температура на нашей планете демонстрирует уже непрерывный рост», — сказал Карнаухов.

По его словам, если в прошлом веке было много климатических скептиков, которые просто отрицали сам факт глобального потепления и говорили, что климат «просто колеблется», то сейчас таких почти не осталось. Если, разумеется, не учитывать крайне конспирологических групп, которые в числе прочего отрицают шарообразность Земли, космос и так далее.

«Теперь большинство климатических скептиков отрицают антропогенность потепления (то есть влияние именно человеческой деятельности на рост глобальных температур. — Прим. ИА Регнум), — сказал климатолог. — Вместо этого называются разные причины — Солнце, вулканы и так далее. Мол, климатологи не учитывают влияния этих факторов, хотя всё подсчитывается и учитывается чуть ли не под микроскопом».

В то же время он не согласился со словами Гутерриша о том, что климатический кризис начался в 2023 году. Карнаухов напомнил, что климат меняется уже около 200 лет. Просто в настоящее время эти изменения стали заметны и начали влиять на повседневную жизнь человечества.

«Всё больше людей сталкиваются с проблемами из-за изменения климата. Причём это проблемы самого разного рода. Где-то это задержки авиарейсов, а где-то нападения акул, причём в тех местах, где раньше этого почти не случалось», — объяснил учёный.

Как полагает эксперт, для того чтобы начать эффективную борьбу с глобальным потеплением, следует в первую очередь выпустить нормальный учебник для студентов, в котором понятным языком рассказывалось бы, как формируется климат Земли, как это происходило в прошлом, что будет в будущем. Чем лучше люди будут информированы о том, что происходит с климатом, тем эффективнее человечество сможет бороться с глобальным потеплением.

Второе — это прекращение военных конфликтов, в том числе на территории Украины.

«ООН должна признать, что русский народ имеет право на самоопределение и что именно Украина напала на республики Донбасса. Это был акт агрессии», — сказал учёный.

По его мнению, без прекращения военных конфликтов, без международного согласия ничего не получится.

«Разобщённый мир ничего не сможет сделать с глобальным потеплением», — подытожил Карнаухов.

Ранее Гутерриш заявил, что летом 2023 года Земля «перенесла сезон кипения». По словам генсека ООН, климат нарушается быстрее, чем люди успевают справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Поэтому следует активизировать борьбу с глобальным изменением климата. Как полагает Гутерриш, у людей всё ещё есть возможность «избежать худшего».

Как сообщало ИА Регнум, согласно некоторым прогнозам, если концентрация углекислого газа в атмосфере Земли начнёт увеличиваться не по экспоненте, а перейдёт в фазу гиперболического роста, то человечество может получить такой рост температуры, что за ближайшее столетие погибнет больше 1 млрд человек.

Эколог Виктор Данилов-Данильян заявил корреспонденту ИА Регнум, что изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось ранее, и, кроме того, наблюдается так называемая «нервозность климата» — более резкие колебания температуры, усиление всех видов контрастности.

Россия влияния глобального потепления тоже не избежит. Если климат потеплеет больше чем на 1,5 градуса, то РФ ждёт большое число наводнений, а если больше чем на 2 градуса, то вырастет количество пожаров.