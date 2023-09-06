Пекин, 6 сентября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и НАТО. Об этом 6 сентября написал военный аналитик Драго Босник в статье для портала InfoBRICS.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Самолет-бомбардировщик Су-34

Эксперт отметил, что Воздушно-космические силы России, предположительно, установили на Су-34 «двигатель суперкара» (ракеты «Кинжал». — Прим. ред.), что сделало самолёт более смертоносным, чем когда-либо до этого.

Босник указал, что размещение гиперзвуковых ракет на Су-34 не несёт для противостоящих России ничего хорошего, так как из-за этого количество способных нести «Кинжалы» самолётов выросло в пять раз.

Такое решение военного руководства России будет иметь значительные последствия как для Украины, так и для стратегических направлений, включая Европу и Ближний Восток.

«Кинжал» становится гораздо более смертельной угрозой не только для киевского режима, но и для НАТО», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 применил в зоне СВО гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Впервые применивший эти ракеты экипаж представили к государственным наградам.

В тот же день американское издание Military Watch отметило, что решение президента России Владимира Путина оснастить гиперзвуковыми ракетами Су-34 позволит российским войскам расширить возможности в зоне СВО. Автор статьи отметил, что Су-34 имеет самый большой боевой радиус в мире.

Китайские военные эксперты 6 сентября высоко оценили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его применение в ходе спецоперации на Украине. По мнению специалистов, «Кинжалы» показали в зоне СВО невиданную до этого мощь и являются серьёзной угрозой для Украины.