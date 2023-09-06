Нью-Дели, 6 сентября, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Название «Бхарат» для обозначения Индии в документах саммита «Большой двадцатки» G20 не имеет отношения к изменению названия государства, заявил 6 сентября министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

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«Индия — это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы пригласил всех прочитать это», — ответил он агентству ANI на вопрос, планируется ли переименование страны.

По конституции Индии официальными языками в стране являются английский и хинди, и «Бхарат» — название на национальном языке.

«Я думаю, что когда вы говорите «Бхарат», в каком-то смысле это имеет значение, понимание и коннотацию, которая также отражена в нашей конституции», — отметил Джайшанкар.

О том, что в Индии намерены вернуть древнее название Бхарат, сообщила 5 сентября газета The Economic Times. В публикации отмечалось, что соответствующую резолюцию якобы могут внести в индийский парламент и рассмотреть на спецсессии с 18 по 22 сентября. Тогда же стало известно, что официальные приглашения на ужин саммита G20 отправили от имени президента Бхарата.

Позднее руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил ИА Регнум, что правящая в Индии партия «Бхаратия джаната парти» решила ускорить процесс переименования страны. Как он полагал, страну действительно могут переименовать, тем более что идея не нова — это, как отметил востоковед, часть давно идущего внутрииндийского процесса.