Москва, 6 сентября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Мужчина оставил дорогие швейцарские часы на столике в «Ростиксе» в центре Москвы. По камерам видеонаблюдения полиция вычислила «счастливчика», который нашел часы, а потом сдал их в ломбард. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Mitchel Lensink/unasplsh

6 августа в полицию обратился 41-летний Дмитрий, мужчина рассказал, что отдыхал в баре на 1-й Тверской-Ямской улице, а затем зашёл в соседний ресторан быстрого питания. По камерам видеонаблюдения правоохранители восстановили хронологию событий того дня. Мужчина сел за столик, предварительно купив еду, а после приёма вышел на улицу, забыв на столе часы за 150 тысяч рублей.

«Поступило заявление о краже часов Cimier в корпусе золотого цвета с каучуковым ремешком темного цвета стоимостью 150 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению стали проводить проверку, 28 августа возбудили уголовное дело и задержали по подозрению в краже (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ) 29-летнего уроженца Республики Азербайджан, который забрал часы и сдал их в ломбард. Его доставили в отдел, допросили. В настоящий момент он признан обвиняемым по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина похитил у своей девушки двое часов за 1,4 млн рублей и скрылся.