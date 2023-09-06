Москва, 6 сентября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга 6 сентября не стал комментировать намерение британских властей признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Представитель Кремля напомнил, что в юридическом поле организации не существует.

Евгений Биятов/РИА Новости Боец ЧВК «Вагнер»

«Здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует», — сказал он.

О планах британского правительства включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций сообщила глава МВД королевства Суэлла Браверман. Она назвала участников организациями террористами и добавила, что соответствующий указ должен закрепить это на законодательном уровне. Глава МВД также заявляла, что деятельность группы на Украине и в Африке создаёт угрозу безопасности. Официальное признание террористической организацией поставит членов группы вне закона на территории Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум 11 апреля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийских санкций, под которые попали 14 физических и 34 юридических лица, которые, по версии канадских властей, связаны с ЧВК «Вагнер» и финансовым сектором Белоруссии.