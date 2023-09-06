Москва, 6 сентября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны высоко оценили сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в рамках сделки ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля 6 сентября.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате «ОПЕК плюс». Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Аль Сауд положительно оценили развитие сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в разных сферах и рассмотрели ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях.

В Кремле добавили, что Путин и Аль Сауд договорились продолжать контакты.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тыс. баррелей в сутки. Также стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти до конца года.

Речь идёт о дополнительном снижении добычи на 1 млн баррелей в сутки.