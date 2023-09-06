Москва, 6 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Ситуация с предстоящими совместными учениями Еревана и Вашингтона на территории Армении вызывает настороженность. Об этом 6 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министерство обороны Республики Армения

Он добавил, что в Москве ранее уже практически на этот вопрос ответили и нового добавить нечего.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона отслеживает ситуацию.

«По учениям ― безусловно, скажем так, это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Армении объявили, что страна совместно с Соединёнными Штатами проведёт учения миротворческих сил. Манёвры пройдут с 11 по 20 сентября на территории Армении в учебном центре «Зар» миротворческой бригады и учебном центре оборонного ведомства.

Отмечается, что армяно-американские учения Eagle Partner 2023 проводятся с целью повышения уровня оперативной совместимости соединений, участвующих в международных миротворческих миссиях, и обмена передовым опытом в области управления и тактической связи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в опубликованном 3 сентября интервью итальянской газете La Repubblica назвал стратегической ошибкой полную зависимость от России в сфере безопасности. По его утверждению, Армения сейчас «вкусила горькие плоды» этой ошибки и стала пытаться диверсифицировать политику безопасности. Российская сторона сочла заявления Пашиняна о России неприемлемыми по тону и содержанию.