Москва, 6 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Суточные потери украинских войск на донецком и южнодонецком направлениях в зоне специальной военной операции превысили 460 человек. Об этом на брифинге 6 сентября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

На донецком направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 285 военных. Также российские подразделения ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Урон нанесли и военной технике ВСУ ― уничтожили танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира».

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад Украины в районах Клещевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки ДНР», ― уточнил Конашенков.

Кроме того, в районе Артёмовска нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады противника.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе Новодонецкого ДНР. Потери украинской армии превысили 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 4 сентября, на донецком и южнодонецком направлениях украинская армия потеряла до 400 человек. «Южная» группировка войск совместно с авиацией и артиллерией отразила четыре атаки штурмовиков ВСУ в районах Клещеевки и Веселого в ДНР.

В тот же день российские военные уничтожили более 120 украинских бойцов на краснолиманском и купянском направлениях. ВС России отразили три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.