Москва, 6 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA)) пригрозило санкциями Французскому антидопинговому агентству (AFLD), пишет AFP.

Global Look Press/David Stockman/Keystone Press Agency

Французские антидопинговые органы обвинили в недостаточной жёсткости, основываясь на трёх последних решениях. В AFLD заявили, что письмо WADA «не представляет собой акт давления, а является напоминанием о правилах», однако вторая инстанция антидопинговых органов Франции сочла письмо шантажом.

С 2018 года борьбой с допингом во Франции занимаются два органа: AFLD, курирующее контроль за расследованиями, предотвращение употребления допинга и рекомендующая те или иные санкции за нарушения, а также независимая Комиссия по санкциям, которая рассматривает дела и объявляет окончательное решение.

Именно последняя и сочла угрозы WADA начать расследование «настоящим шантажом». По её мнению, мировое агентство угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Кроме того, есть опасения, что Париж и вовсе не сможет провести соревнования.

«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS), сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», — говорится в письме WADA.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россия пока не получала приглашения к участию.

В марте президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования дискриминацией и нарушением прав человека. Он добавил, что Россия категорически не согласна с применением дополнительных процедур допинг-тестирования по отношению к российским спортсменам, и обратил внимание на то, что срок действий ограничений по делу WADA против РУСАДА истёк в 2022 году.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию. Причём это не касается Олимпиады-2024, по которой решение отложено.