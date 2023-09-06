Москва, 6 сентября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку на фоне угрозы выселения россиян из Латвии. О своём намерении омбудсмен сообщила 6 сентября.

Петр Ковалев/ТАСС Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Омбудсмен подчеркнула, что прибалтийские республики взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения. Со ссылкой на латвийское МВД Москалькова указала, что более 60% проживающих в стране россиян не сдали экзамен на знание государственного языка республики, теперь им грозит принудительное выдворение.

Отмечается, что большинство этих людей пожилого и старшего возраста, пенсионеры, живущие в Латвии со времён СССР, и сдать экзамен для них — огромная проблема.

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека», ― подчеркнула в Telegram-канале правозащитница.

Кроме Верховного комиссара ООН по правам человека Москалькова намерена обратиться с просьбой обратить внимание на нарушение прав россиян к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года латвийский парламент принял поправки в закон о миграции, обязывающие российских граждан с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Документы аннулируют у тех, кто не получит сертификат.

Глава государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко сообщила, что более 60% из 11 тыс. российских граждан, которые проживают в этой прибалтийской республике, провалили экзамен на знание латышского языка на уровне A2.

Как заявила глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидака, россиянам с плохим знанием латышского языка с сентября начнут высылать письма от МВД с предписанием покинуть Латвию. По её словам, за три месяца из республики могут депортировать около 6 тыс. человек.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают возможность пересдачи россиянами экзамена по латышскому языку в срок до 30 ноября. В данном случае действие их вида на жительство продлится до конца 2023 года. От экзамена освобождаются граждане моложе 15 лет и старше 75 лет.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) вместе с Россотрудничеством уже начали сбор подписей под обращением в защиту российских граждан, которым начиная с 1 сентября грозит принудительное выселение из Латвии из-за новых законодательных поправок.