Москва, 6 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Тело Матвея Масленникова, известного как DJ Cat Dreamer, нашли в квартире на западе Москвы. Ему было 25 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

31 августа в полицию обратился 35-летний владелец квартиры на улице Тучковской в районе Филевский парк. Мужчина сообщил, что несколько дней назад пытался связаться со своим арендатором, но тот не выходил на связь. Тогда хозяин квартиры приехал его проверить и открыл дверь своим ключом.

«В квартире без признаков жизни был обнаружен 25-летний мужчина. Давность смерти около 2 суток», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту смерти диджея полиция проводит проверку.

Матвей Масленников родился 25 ноября 1997 года. Он записывал и выпускал музыку в жанрах трэп, хип-хоп, психоделический рок, инди-рок, дрип-поп, пост-рок и другие. Известно, что некоторое время Матвей жил в Чехии, где выступал в клубах, а затем вернулся в Россию.