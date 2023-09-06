В Москве нашли мёртвым популярного 25-летнего диджея
Тело 25-летнего диджея пролежало в квартире в Москве двое суток
Москва, 6 сентября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Тело Матвея Масленникова, известного как DJ Cat Dreamer, нашли в квартире на западе Москвы. Ему было 25 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
31 августа в полицию обратился 35-летний владелец квартиры на улице Тучковской в районе Филевский парк. Мужчина сообщил, что несколько дней назад пытался связаться со своим арендатором, но тот не выходил на связь. Тогда хозяин квартиры приехал его проверить и открыл дверь своим ключом.
«В квартире без признаков жизни был обнаружен 25-летний мужчина. Давность смерти около 2 суток», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас по факту смерти диджея полиция проводит проверку.
Матвей Масленников родился 25 ноября 1997 года. Он записывал и выпускал музыку в жанрах трэп, хип-хоп, психоделический рок, инди-рок, дрип-поп, пост-рок и другие. Известно, что некоторое время Матвей жил в Чехии, где выступал в клубах, а затем вернулся в Россию.