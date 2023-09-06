Грозный, 6 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Украинцам нужно срочно бежать в Россию и получать там гражданство, чтобы избежать гибели на фронте, заявил 6 сентября командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России Апты Алаудинов в Telegram-канале.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

«Принимайте своё решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия — это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы», — написал он.

Алаудинов указал на то, что Запад отправляет украинцев на смерть. Он призвал их принять правильную сторону конфликта и поспешить, пока Украина не обезлюдела. Командир спецназа назвал украинское государство сатанинским и призвал отказываться от его гражданства, пока Россия не наведёт там порядок.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен 5 сентября сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стал добиваться от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери. По информации журналиста, идут дискуссии по этому поводу Киева с Варшавой и Кишинёвом.

Представитель российской хакерской группы RaHDit сообщил, что спецслужбы прибалтийских стран готовятся к высылке прибывших туда с Украины мужчин призывного возраста, чтобы их отправили на фронт. Он отметил, что МВД Литвы хранит информацию о них в отдельной папке.

Газета Rzeczpospolita 4 сентября написала, что власти Польши уже начали выдавать Киеву мужчин, незаконно уехавших с Украины после начала СВО. По данным издания, до этого Польша уже выдавала украинским властям граждан Украины, попавшихся на переправке нелегальных мигрантов в страны Европы.