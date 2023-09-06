Москва, 6 сентября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал США самым опасным и непримиримым оппонентом России. Он указал, что после распада Советского Союза Соединённые Штаты в России называли «партнёром» безосновательно.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После распада СССР «главный противник», безосновательно именовавшийся в России «партнёром», снова возглавил «ползучий поход» всех разношёрстых «гиен» мира против России», — сказал он в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

Нарышкин отметил, что ни американским, ни каким-то другим оппонентам России не удаётся освободиться от идеологических клише. В то же время глава СВР не стал исключать, что ситуация может измениться с достижением Россией целей специальной военной операции на Украине.

Нарышкин рассказал, что консультации между СВР и Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) регулярны, но редки. По его словам, они полезны в первую очередь для снижения международной напряжённости. Профессиональный диалог полезен для сокращения недопониманий, указал Нарышкин.

Упомянув Великобританию, он напомнил, что она долгое время, на протяжении веков, была одним из наиболее опасных для России геополитических противников, даже находясь под воздействием США.

«Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: «Англичанка гадит» — на слуху и в наши дни. Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против нашей страны можно приводить не десятками — сотнями», — заявил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что британская мощь давно пошла на убыль, но в угоду сюзерену страна продолжает сохранять опасность.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Нарышкин рассказал о главной проблеме Соединённых Штатов. По его мнению, Вашингтон стремительно отрывается от реальности, что может привести к непредсказуемым последствиям. Как заявил Нарышкин, элита США давно живёт в известном ей «одном радужном мире», пытаясь по-прежнему безраздельно «хозяйничать на планете».

Позднее, 30 августа, он назвал спецоперацию решительным ответом на агрессию против России. В частности, он указал, что заокеанские организаторы агрессии НАТО — военного преступления против Югославии — не вынесли из содеянного никаких нравственных уроков.