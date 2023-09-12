Москва, 12 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Российские компании успешно поставляют товары для строительства за границу. Этому способствуют поддержка государства и тренд последних лет — за рубежом стало популярно строительство каркасных или панельных деревянных домов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин За рубежом растёт спрос на российские деревянные дома

По словам директора по стратегическому развитию Ассоциации Деревянного Домостроения Семена Гоглева, рост спроса именно на деревянные загородные дома (35% в структуре спроса, по данным ЦИАН) связан в значительной мере с совершенствованием предложения: и технологии, и материалы сильно изменились за десятилетие.

«Современные, красивые, безопасные, экологичные и энергоэффективные дома собираются из подготовленных на производстве домокомплектов довольно быстро. Цены на пиломатериалы приходят в норму после резкого роста, и люди все чаще выбирают для загородного дома оцилиндрованное бревно и клееный брус. Последний весьма популярен в сегментах от бизнес-класса и выше», — отмечает Гоглев.

Pixabay.com За рубежом растёт спрос на российские деревянные дома

Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают господдержку при выходе на зарубежные рынки. Компаниям помогают найти покупателей за границей, заключить экспортный контракт, сертифицировать продукцию и многое другое. Благодаря комплексной поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) и региональных Центров поддержки экспорта у российских компаний появилось больше возможностей поставлять заграничным покупателям в том числе деревянные каркасные дома и панели.

К примеру, чувашская «КСК «Цивиль», обратившись за помощью в региональный Центр поддержки экспорта (РЭЦ), получила возможность участвовать в строительных выставках. В ходе крупных мероприятий в Узбекистане и Азербайджане компания заключила экспортные контракты на поставку деревянных каркасных домов.

История коттеджно-строительной компании началась в 2008 году с бригады из пяти человек. За несколько лет компания расширила производство. За 13 лет работы штат сотрудников увеличился более чем в восемь раз. В год изготавливают более 100 домов из экологически чистых материалов.

«Изначально мы думали: новое дело, много затрат, люди разбегутся. Но за более чем 10 лет работы мы только растём. Рассчитываем, что в ближайшее время начнут больше строить малоэтажные дома. Сейчас наблюдается тенденция на экологичные дома, и мы стараемся не упустить этот момент», — говорит Владислав Карзанов.

Сайт КСК «Цивиль» Работа КСК «Цивиль», Чувашия

Ещё одним преимуществом стал перевод сайта предприятия на английский язык. В компании уверены, что это поможет найти новые рынки сбыта экологичных домов за границей. Также благодаря мерам поддержки нацпроекта компания КСК «Цивиль» разместила свои товары на китайском сервисе для оптовой онлайн-торговли AliBaba.

Расширяют рынки сбыта и лесопромышленники Югры. Так, комбинат «Самза» Советского района в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» заключил контракт с компаниями из Узбекистана и Грузии. Зарубежные партнеры высоко оценили погонажные изделия из югорской древесины. На экспорт идет тот же материал, что и на внутренний рынок. Контроль качества производится на всех этапах. Но самое главное — сырье. Зарубежные партнёры высоко ценят плотность и чистоту северной сосны и часто присваивают ей более высокую категорию.

«Качественная сортировка идёт именно европейского ГОСТа. Очень многие, когда берут нашу вагонку, даже так называемых низких сортов, на рынке говорят, это продукция сортов А, В», — отмечает учредитель лесопромышленного комбината «Самза» Сергей Смышляев.

Комбинат «Самза» — это полный производственный цикл обработки древесины, от заготовки до глубокой переработки. За последние три года он в три раза нарастил производственные объемы, в том числе — за счет расширения рынка сбыта. На предприятии готовы наладить домостроение, для этого есть все составляющие. Из задач дня — выйти на максимально безотходное производство. Отходы от производства станут материалом для новой линии по выпуску древесной муки. Такая продукция очень востребована на многих производствах — от нефтяной до сельскохозяйственной промышленности.

Упрочить в том числе и экспортный потенциал призван переход строительной отрасли на «цифру» при ведении документооборота с контролирующими органами с 1 сентября 2023 года. По оценкам бизнеса, это позволит сократить затраты на 22,8 млрд руб. в год, заявили в Минэкономразвития России. Такая мера реализована благодаря стратегической инициативе правительства России «Реинжиниринг правил промышленного строительства».

Одним из перспективных экспортных направлений строительной отрасли может стать производство готовых конструкционных изделий на основе CLT-панелей. Этот новый строительный материал производят из слоёв, как правило, хвойных, высушенных пород древесины. Современные тенденции в мире таковы, что из таких панелей строятся высотные здания. Самое важное в этой технологии то, что конструкция объекта выдерживает большую нагрузку, является более экологичной, позволяя существенно снизить углеродный след.

«Технологию CLT активно применяют в строительной отрасли ведущих экономик мира благодаря целому ряду свойств панелей. Это малый вес и высокая жёсткость вследствие многослойности, способность выдерживать большие нагрузки без усадки и деформации. Это разнообразие архитектурных решений, быстрая сборка и возможность комбинирования с другими материалами. Это высокие показатели энергоэффективности и огнестойкости. Это современные конструктивные решения, позволяющие создавать безопасные и долговечные конструкции, в том числе в сейсмоопасных регионах планеты», — отмечает Константин Пастухов, генеральный директор выпускающего CLT-панели завода «Сокол СиЭлТи» (входит в Segezha Group).

В России данное направление на платформе российской инвестиционной компании АФК «Система» развивает ГК «CLT Девелопмент». В рамках сотрудничества с одним из крупнейших гостиничных операторов в России — Cosmos Hotel Group — уже стартовал проект строительства деревянных многоэтажных отелей в туристических зонах России.

Как сообщила пресс-служба застройщика, планируется построить 30 типовых мини-отелей из CLT-плит — монолитных панелей из перекрёстно склеенных деревянных слоев. По данным компании, отели расположатся в развивающихся туристических регионах страны, в том числе в городах Золотого кольца. Строительство первых объектов начнётся в этом году. По словам гендиректора «CLT Девелопмент» Павла Карнауха, скорость строительства домов из CLT плит в 2,5 раза выше строительства домов по современной железобетонной технологии, такие дома могут строиться практически во всех климатических зонах.

Корпорация «Система» стала финалистом Национальной премии «Наш вклад» — 2022 и получила статус партнёра национальных проектов России за реализацию нескольких социальных программ, в том числе и по созданию центра компетенций в области многоэтажного деревянного домостроения из CLT-панелей в России. Национальная премия «Наш вклад» — первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Международная кооперация и экспорт» призван помочь предпринимателям выйти на международные рынки. Это достигается благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.