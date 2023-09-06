Астана, 6 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана уже готова провести референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане, если такое решение примут. Об этом 6 сентября в кулуарах парламента сообщил член ЦИК Шавкат Утемисов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он заявил, что если референдум решат провести в текущем году, то ЦИК будет готов.

«Всё идёт в плановом режим, мы готовы», ― подчеркнул Утемисов.

Он добавил, что ЦИК проводит необходимые подготовительные работы, в том числе составляют списки избирателей. Аналогичную работу ведут территориальные избирательные комиссии.

По его словам, неизвестно, когда в Казахстане могут провести референдум о строительстве АЭС. При этом Утемисов заверил, что если его решат провести в текущем году, то ЦИК успеет это сделать.

Как сообщало ИА Регнум, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что в ведомстве пока не решили, по какой технологии будут возводить АЭС. Строить станцию планируется возле озера Балхаш.

Глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что Россия готова сотрудничать с Казахстаном по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике в любом удобном для властей страны формате, включая многостороннюю кооперацию.

Первые публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоялись 22 августа 2023 года в селе Улкен Жамбылского района Алматинской области. Местные жители поддержали развитие атомной энергетики в регионе.

В минэнерго страны заявили, что власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий ― это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.