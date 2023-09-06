Газпромбанк высадил в Санкт-Петербурге деревья как символы сделок
Санкт-Петербург, 6 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Представители Газпромбанка, группы «Газпром» и администрации Санкт-Петербурга высадили в парке 300-летия Санкт-Петербурга тридцать три плодово-ягодных дерева — вишни и яблони, а также установили лавочки с памятными табличками. Количество деревьев соответствует числу реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний группы, где организатором размещений выступил Газпромбанк.
Как правило, значимость сделки подчеркивается памятным сувениром, «томбстоуном». Обычно он представляет собой настольный сувенир или статуэтку. Инициатива Газпромбанка направлена на то, чтобы принести пользу экологии и радовать жителей и гостей города. Банк планирует и в будущем продолжать эту инициативу, надеясь, что она станет новой национальной практикой.
«Мы в Газпромбанке ищем баланс не только между спросом у инвесторов и выгодными эмитенту условиями для успешной сделки, но и тем, какой эффект она оставляет для каждого ее участника и видится со стороны. Посаженные сегодня в память о сделках деревья, символизируя гармонию жизни, уверен, будут расти, адаптироваться к погодным условиям и приносить плоды радости и долголетия в жизнь города», — отметил первый вице-президент Газпромбанка — глава блока рынков капитала Денис Шулаков.
В мероприятии, посвященном посадке деревьев, приняли участие заместитель губернатора Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, заместители председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко и Игорь Русанов, первый вице-президент Газпромбанка — глава блока рынков капитала Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая, заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов и начальник департамента — пресс-секретарь председателя правления Газпрома Сергей Куприянов, а также другие представители компаний группы «Газпром».