Санкт-Петербург, 6 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Представители Газпромбанка, группы «Газпром» и администрации Санкт-Петербурга высадили в парке 300-летия Санкт-Петербурга тридцать три плодово-ягодных дерева — вишни и яблони, а также установили лавочки с памятными табличками. Количество деревьев соответствует числу реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний группы, где организатором размещений выступил Газпромбанк.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк высадил в Санкт-Петербурге деревья как символы сделок

Как правило, значимость сделки подчеркивается памятным сувениром, «томбстоуном». Обычно он представляет собой настольный сувенир или статуэтку. Инициатива Газпромбанка направлена на то, чтобы принести пользу экологии и радовать жителей и гостей города. Банк планирует и в будущем продолжать эту инициативу, надеясь, что она станет новой национальной практикой.

«Мы в Газпромбанке ищем баланс не только между спросом у инвесторов и выгодными эмитенту условиями для успешной сделки, но и тем, какой эффект она оставляет для каждого ее участника и видится со стороны. Посаженные сегодня в память о сделках деревья, символизируя гармонию жизни, уверен, будут расти, адаптироваться к погодным условиям и приносить плоды радости и долголетия в жизнь города», — отметил первый вице-президент Газпромбанка — глава блока рынков капитала Денис Шулаков.

В мероприятии, посвященном посадке деревьев, приняли участие заместитель губернатора Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, заместители председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко и Игорь Русанов, первый вице-президент Газпромбанка — глава блока рынков капитала Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая, заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов и начальник департамента — пресс-секретарь председателя правления Газпрома Сергей Куприянов, а также другие представители компаний группы «Газпром».