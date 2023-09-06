Москва, 6 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Когда политики говорят о третьей мировой войне, то упускают из вида тот факт, что она неизбежно перейдёт в фазу ядерного столкновения, а потому Украине и поддерживающим её странам стоило бы вести себя осторожней и разумней в противостоянии с Россией. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая на Киевском форуме безопасности, выразил мнение, что третья мировая война уже началась и перешла из гибридной фазы в активную.

Политолог Оленченко обратил внимание, что вопрос начала третьей мировой войны звучал неоднократно. К тому же, как напомнил эксперт, сам президент Украины Владимир Зеленский сетовал на отсутствие у республики своего ядерного оружия, наличие которого заставило бы украинское правительство вести себя совсем иначе в отношении России.

«То есть заявка на использование ядерного оружия уже была озвучена. Когда люди и политики говорят о третьей мировой войне, то упускают из вида, что она неизбежно перейдёт в фазу ядерного столкновения. И эти игры, которые допускают украинские политики, они крайне опасны. И западным странам надо бы одёргивать Киев и давать свою оценку», — поделился Оленченко.

Политолог согласился, что противостояние между Россией и НАТО уже идёт — это факт, и Данилов, заявляя о начале третьей мировой, подразумевает именно это столкновение сторон, разных государств, что скрывать бессмысленно.

«Присутствие иностранных наёмников, специалистов, современного западного оружия и их технологий — всё это не может трактоваться иначе, как участие в войне против России. Но хотелось бы, чтобы Запад сделал шаг назад или повлиял на Данилова в том смысле, что если будут продолжаться такие речи, то мы придём к фазе ядерной войны, что станет катастрофой для всех», — подчеркнул политолог.

По мнению Оленченко, к проблеме действительно нужно привлекать внимание и требовать от западных политиков более чёткого размежевания с Украиной. Также политолог обратил внимание на то, что заявление секретаря СНБО совпадает с визитом на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Оленченко выразил надежду, что американский политик выскажется по результатам встречи о фазе украинского конфликта. Если же Блинкен этого не сделает, то, по мнению Оленченко, нужно задавать соответствующие вопросы в рамках Совета Безопасности и ассамблеи ООН. По словам политолога, необходимо требовать, чтобы мировые державы не шли на поводу у радикальных политиков таких, как Данилов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова секретаря СНБО Украины, заявила, что Украина наконец-то поняла свою роль в глобальной политике Запада, что она является не более чем инструментом. Дипломат добавил, что до Украины дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость и сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что ложь Зеленского о взрыве российского беспилотника на территории Румынии может привести к третьей мировой войне. Он напомнил, что до этого украинский президент лгал о российских ракетах в Польше, а теперь подобные заявления делает о Румынии, которая также входит в НАТО.

В свою очередь, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин допустила, что США могут ввести собственные войска на территорию Украины для противодействия Вооружённым силам России. Она выразила беспокойство началом третьей мировой войны, которое она связала с отправкой американских войск на территорию Украины.