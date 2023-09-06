Москва, 6 сентября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Чехия и антироссийски настроенные партии внутри Словакии не дадут её бывшему премьер-министру Роберту Фицо вернуться к власти и улучшить отношения Братиславы и Москвы, считает политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Куденко/РИА Новости

Ранее обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер спрогнозировал, что после очередных парламентских выборов в Словакии и возвращения в кресло главы правительства Фицо Россия может получить в Европе ещё одного союзника.

Как полагает Трухачёв, Запад бьёт тревогу и пытается протолкнуть решение, которое уже принималось в Словакии 25 лет назад. Правда, тогда речь шла не о Фицо, а о Владимире Мечиере, который на тот момент был премьер-министром.

«Он был довольно жёстким, авторитарным политиком. Он шёл не в ногу. Он не следовал тем же курсом, которым шёл первый президент Чехии пресловутый Вацлав Гавел, — рассказал Трухачёв. — И хотя Словакия подала заявку в ЕС и НАТО, он не форсировал это вступление. Потом случились выборы 1998 года, на которых Мечиер занял первое место, но посольства Германии и США и лично Гавел собрали всех оппозиционных политиков и сказали: «Формируйте правительство, но только чтобы этого Мечиера в нём не было!» В итоге они собрали большую коалицию лишь для того, чтобы его убрать».

К этому же, по мнению политолога, идёт дело и сейчас. Трухачёв объяснил, что 29–30 сентября в Словакии пройдут выборы, которые с большой вероятностью выиграет Фицо, противник вооружения Украины, получив около 20%. И ещё 15% голосов в сумме получат партии правых словацких националистов-русофилов.

«Таким образом, в сумме будет около 35%. Хватит 35% для формирования правительства? Нет, — констатировал Трухачёв. — Скорее всего, чешские президент Пётр Павел и премьер-министр Пётр Фиала соберут словацких политиков, приедет президент Словакии Чапутова, и они договорятся сформировать такое правительство, которое не даст Фицо снова занять кресло премьер-министра».

По словам политолога, политика Словакии может немного смягчиться, но Братислава продолжит идти в ногу с ЕС.

«Её политика будет не такой хамской, как политика Чехии, но не более того. Фактически руководить внешней политикой Словакии будет премьер-министр Чехии Фиала», — пояснил доцент РГГУ.

Трухачёв также предположил, что Словакия будет меньше вооружать Киев, а её власти будут делать меньше грубых антироссийских выпадов, тем более что весной там будут ещё и президентские выборы. А курс на грубую русофобию с безудержным вооружением Украины в Словакии непопулярен.

Фицо же, по словам Трухачёва, — это традиционный для Словакии политик левого толка. Он похож на бывшего чешского президента Милоша Земана, который поставил под вопрос санкции и поддержал воссоединение Крыма с Россией. Фицо считает, что основа политики Словакии — это членство в ЕС и НАТО, но это не означает, что она не должна искать партнёров за их пределами.

«В своё время Словакия покупала много российского газа — зависела от него примерно на 90%. У нас было много совместных проектов. Например, проект атомной станции в Богунице, — напомнил Трухачёв. — Когда ввели антироссийские санкции, Фицо выступил против них. И пока он был премьер-министром, до 2018 года Словакия вела себя, как Венгрия, и пыталась затягивать процесс их принятия. Нельзя сказать, что он русофил, но он считает хорошие отношения с РФ необходимостью».

Кроме того, будучи политиком левого толка, Фицо, как заметил эксперт, плохо относится к тому, что происходит на Украине, тем более что у словаков, да и у чехов, «есть свои счёты к бандеровцам».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Кэмпфнера, итоги социологических опросов предсказывают победу Фицо. Его в Guardian называют политиком, который, как и глава венгерского правительства Виктор Орбан, «расточает похвалы Москве». Кэмпфнер убеждён, что в случае победы Фицо внутри ЕС и НАТО вскоре может появиться «новый нарушитель спокойствия», а политика Словакии «развернётся на 180 градусов».

До этого Фицо обвинял Запад в том, что тот не осуждает наличие фашистов в рядах украинской армии. Бывший премьер заявил, что такое пособничество продвижению нацизма топчет наследие словацкого национального восстания.

Также Фицо назвал худшим решением возможное вхождение Украины в состав Североатлантического альянса. Это, по его мнению, чревато эскалацией напряжённости.