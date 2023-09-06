Москва, 6 сентября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. С сайта Минобороны РФ из раздела «Главнокомандующие видами ВС» удалили данные о генерале Сергее Суровикине.

Михаил Климентьев/РИА Новости Генерал Сергей Суровикин

В разделе «Главнокомандующие видами ВС» размещалось фото генерала и должность — главнокомандующий ВКС.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что не даст каких-либо комментариев о Суровикине.

Главкомом ВКС РФ Суровикина Верховный главнокомандующий Владимир Путин назначил в ноябре 2017 года. Глава Минобороны Сергей Шойгу 8 октября 2022 года назначил Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО.

23 августа 2023 года появилась информация о том, что Суровикина освободили от этой должности и врио главкома ВКС стал начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов.