Москва, 6 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Совет Безопасности (СБ) ООН 8 сентября проведёт заседание и обсудит тему референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины. Об этом со ссылкой на источник в Совбезе сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заседание на 8 сентября запросили США и Албания», ― уточнил собеседник издания.

Он добавил, что тема посвящена референдумам о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Источник сообщил, что в качестве докладчика индикаторы заседания запросили заместителя генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН фактически стал площадкой, на которой западные страны распространяют самые абсурдные фейки, в том числе по Украине. Он также указал на то, что мнение Запада в Совбезе выставляют единственно правильным.

Как сообщало ИА Регнум, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией в конце сентября по итогам референдумов. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами. О суверенитете эти регионы заявили ещё в 2014 году по итогам волеизъявления жителей, подавляющее большинство которых выступило за независимость. Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.

На Украине и на Западе итоги референдумов не признали. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что они «полностью сфабрикованы». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что непризнание итогов референдумов антиисторично. Он отметил, что подавляющее большинство стран понимают правоту России, однако не у всех хватает мужества, да и просто сил объективно говорить об этом прямо.

Президент России Владимир Путин 5 октября 2022 года подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и федеральные конституционные законы о принятии этих территорий в состав РФ в качестве субъектов.