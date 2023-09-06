Вашингтон, 6 сентября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у мужчины, утверждающего, что он в 1999 году занимался сексом с политиком Бараком Обамой, который позднее стал президентом США. Телеведущий написал об этом 6 сентября в соцсети X (ранее Twitter).

PHILIP DAVALI/EPA/ТАСС Барак Обама

«Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю», — написал Карлсон.

К своему посту телеведущий прикрепил видеозапись с нарезкой фрагментов этого интервью, в котором мужчина утверждает, что он также употреблял наркотики с будущим американским лидером.

Газета Daily Mail написала, что мужчину зовут Ларри Синклер, у него большое криминальное прошлое и он в первый раз рассказал о своём общении с Обамой во время выборов президента США в 2008 году. Представитель офиса Обамы не стал комментировать эту информацию.

В 2008 году Обама стал первым в истории США темнокожим президентом страны. До этого с 2005 года он являлся сенатором от штата Иллинойс, а в период с 1997 по 2004 год был законодателем в этом же штате.

Карлсон регулярно критикует представителей Демократической партии США, в том числе и глав государств. Как сообщало ИА Регнум, в начале мая 2022 года Карлсон назвал американского лидера Джо Байдена «величайшей катастрофой в истории США». Телеведущий отметил, что за полтора месяца нахождения у власти действующего главы Белого дома в стране усугубились социально-экономические проблемы и возросла угроза нелегальной миграции.

Он добавил, что действия Байдена привели к обрушению фондового рынка, спровоцировали нехватку продовольствия, исторический рост числа убийств, инфляцию, падение общей продолжительности жизни и рост числа нелегальных иммигрантов в стране. Телеведущий добавил, что также нынешний президент США втягивает страну в конфликт с Россией, являющейся ядерной державой.

В июне 2023 года журналист назвал сына Байдена, Хантера, иноагентом. Карлсон пояснил, что Хантер многие годы продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, о чём было известно ФБР, но обвинений ему не предъявили и вряд ли пойдут на этот шаг.