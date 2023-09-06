Москва, 6 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. С 14 по 22 сентября Банк России продаст иностранную валюту на сумму 150 млрд рублей, увеличив ежедневный объём операций почти в десять раз — с 2,3 млрд рублей до 21,4 млрд рублей, сообщили 6 сентября в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА Регнум

Таким образом, ЦБ РФ временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию связанных с инвестированием средств ФНБ сделок.

«Корректировка дневного объёма операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации. Объём эмиссии указанного выпуска составляет $3 млрд», — сообщили в пресс-службе.

Регулятор пояснил, что Минфин осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях, поэтому в ближайшее время может возникнуть дополнительный спрос на иностранную валюту.

Определяя объём операций зеркалирования, регулятор проанализировал текущую структуру держателей еврооблигаций, оценил вероятный спрос на иностранную валюту. Также ЦБ РФ проанализировал влияние погашения еврооблигаций на валютную позицию российских банков, поскольку многие из них приобретали еврооблигации.

«Оставшийся объём иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в I полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлён в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года», — сообщил ЦБ РФ.

В банке также заявили, что подобного объёма выплат по валютным еврооблигациям в ближайшие два года не будет. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объёмом €1,75 млрд — 4 декабря 2025 года, резюмировал регулятор.

Зеркалирование сделок основано на проведении разнонаправленных сделок по купле/продаже с подобными друг другу активами при возникновении финансовой разницы в их стоимости.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает необходимым жёстко контролировать валютные потоки. Он назвал либеральной позицию Банка России в этом отношении.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина со своей стороны заявила, что не хочет создавать дополнительные трудности российским экономическим агентам.