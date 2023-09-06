Москва, 6 сентября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Вечером 5 сентября российские военные нанесли мощный авиационный удар по промзоне в северной части города Берислава Херсонской области, где расположены цеха и корпуса Бериславского машиностроительного завода. Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным украинских мониторинговых каналов, мощные прилёты и взрывы фиксируются на севере города, в зоне, где расположены цеха и корпуса Бериславского машиностроительного завода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, предположительно, в результате отсутствия в этом районе других крупных объектов ВСУ продолжали сосредотачивать на предприятии боеприпасы и военную технику.

Издание указало, что для удара по военному объекту применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили две группы диверсантов ВСУ на херсонском направлении.

По его словам, за сутки здесь ликвидировали до 40 украинских военнослужащих. Также ВС России уничтожили два автомобиля и две гаубицы Д-30.