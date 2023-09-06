Москва, 6 сентября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В Москве скончался артист и режиссёр Константин Арефьев. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

Союзмультфильм

«Печальные новости. На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм», — говорится сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что Арефьев умер 4 сентября. О причине смерти не сообщается. Киностудия выразила соболезнования друзьям и близким.

Арефьев родился 8 июля 1964 года. Профессии он обучался в Ленинградском институте киноинженеров, потом поступил на курсы художников-аниматоров, а позже — на Высшие курсы сценаристов и режиссёров. В разное время работал режиссёром, монтажёром, сценаристом, аниматором и художником.

Совсем недавно на «Союзмультфильме» Константин Арефьев в роли режиссёра вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм «Крылья для друга», а на авторском проекте «Кораблик, который хотел летать» был аниматором.

Он также снял мультфильмы «Иван-Хуан», Popcorn, «Рыбак и его душа», «По Мыху», фильм «Кто я такой?».